Na tržaški oder bo stopila tudi Lori Williams

Poletna glasbena revija TriesteLovesJazz, ki jo pod pokroviteljstvom Občine Trst prireja Hiša glasbe, bo ta teden ponudila šest koncertov na vrtu muzeja Sartorio in na Verdijevem trgu. Vsi se bodo pričeli ob 21. uri, vstopnine ni.

Nocoj bodo nastopili stari znanci tržaških ljubiteljev džeza. Na vrtu muzeja Sartorio bo najprej vrhunski italijanski vibrafonist Pasquale Mirra zaigral eno svojih najbolj uspešnih del, suito Moderatamente solo. Sledil bo koncert kvinteta tržaškega trobentarja Flavia D’Avanza z igrivim italijanskim pozavnistom Maurom Ottolinijem. Z nizom skladb se bodo poklonili enemu od očetov džeza, Hudieju Ledbetterju, znanem s psevdonimom Lead Belly.

Ottolini se bo vrnil na oder muzeja Sartorio v četrtek s svojim najnovejšim Osaki triom, ki ga dopolnjujeta harmonikar Thomas Sinigaglia in kitarist Marco Bianchi. V glasbeni predstavi In quell’angolo della strada (V tistem kotu ceste) se bo trio sprehodil po tradicijah bluza, gypsy glasbe, melodijah Duka Ellingtona, Toma Waitza, Nina Rote ter dodal niz Ottolinovih skladb.

V petek bo festival doživel enega od viškov. Na Verdijevem trgu bo zapela ameriška pevka Lori Williams (dan prej bo nastopila na Titovem trgu v Postojni), ki ni le izvrstna pevka džez, soul in gospel glasbe, temveč tudi igralka, pedagoginja, skladateljica. Za vlogo Elle Fitzgerald v filmu Ladies Swing the Blues: A Jazz Fable je leta 2014 prejela nagrado Helen Hayes Award. Z njo bosta na odru tudi saksofonski virtuoz Bernhard Wiesinger in kitarist Christian Havel.

V nedeljo, 20. julija, bo na vrtu muzeja Sartorio najprej glasbena predstava Luc Mabal, projekt štirih glasbenikov (med njimi je tržaški pianist Riccardio Morpurgo), ki so svoje izkušnje združili v zmes alternativnega rocka, etno, džez in elektronske glasbe. Sledil bo solo nastop tržaškega kontrabasista Giovannija Gregorettija.