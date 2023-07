Na tržaških pristaniških pomolih prvič zaposlili ženske

Ženske so si utrle pot na pomole tržaškega pristanišča. Nekoč izključno moški poklic tudi tu spreminja svoj nekdanji obraz. Tržaška zaposlitvena agencija za pristaniške delavce ALPT je zaposlila prve štiri ženske, ki bodo jutri začele z izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem. Monica Sulligoi, Erika Pecchiari, Sara Di Fiore in Edislaidys Machado Zayas, stare od 22 do 31 let, so se pred tem preizkusile v različnih službah, od pomočnice vzgojiteljice v vrtcu do zadolžene za menzo in drugih.

Navdih dobili v Livornu

Ko so naletele na oglas, ki je bil objavljen tudi na družbenih omrežjih, so začutile, da je lahko to dragocena priložnost, so povedale. Za Edislaidys, ki jo je pristaniški svet od vedno očaral, je to uresničitev dolgoletnih sanj. Najmlajša, Erika pa se je še sama želela preizkusiti na tem področju, ker ji je partner, ki ravno tako dela v pristanišču, znal prikupiti ta vsakdan. Spet druge so prisluhnile nasvetu prijateljice in se odzvale na poziv.

Prijavilo se je dvajset kandidatk, edini pogoj, ki so ga zahtevali, je bilo vozniško dovoljenje. Ženske so sicer v pristaniški upravi že bile zadolžene za različne naloge. Agencija ALPT, ki je nastala leta 2016 in je v glavnem v oporo pri natovarjanju in raztovarjanju tovornih ladij, pa jih pod svojem okriljem še ni imela. Predsednik tržaške pristaniške uprave Zeno D’Agostino je iskreno priznal, da v Trstu ne orjejo nikakršne ledine in so na drugih koncih prej znali odpraviti zastarele družbene kalupe.

Gre pa vseeno za dragocen korak na področju uresničevanja enakih možnosti in upa, da bo žensk v pristanišču vse več. Potrebujejo namreč take ljudi, prva četverica je mlada in navdušena, je navedel. Navdih so dobili v pristanišču v Livornu, kjer že dobrih petnajst let vključujejo ženske v svoje vrste in te predstavljajo četrtino delovne sile, je še poudaril D’Agostino.