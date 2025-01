Na tržaških ulicah jutri postavitev 18 novih tlakovcev spomina

Izumitelj spotikavcev Gunter Demnig bo jutri (nedelja) po tržaških ulicah postavil 18 novih tlakovcev spomina na deportirance. Z novimi medeninastimi kockami bo skupno število tržaških spotikavcev naraslo na 131.

Celodnevni program prireja tržaška judovska skupnost v sodelovanju z Občino Trst in tržaškim licejem Petrarca. Prva spotikavca bo Demnig postavil na Korzu Italija 12 v spomin na Roso Elio Baruch in Enrichetto Baruch Polacco. Ob 10.15 bodo v Ulici Beccaria 6 postavili spominsko kocko za Emanueleja Elio, ob 10.45 pa bodo v Ulici Marconi 16 postavili stolperstein (izvirno ime za spotikavec) za Loe Levi Austerlitz in Lauro Austerlitz. Dopoldanski niz se bo sklenil v Ulici Severi 7 s tlakovcem spomina posvečenem Brunu Belleliju.

Prva dopoldanska točka bo posvečena rodbini Geiringerjev, ki so bili z izjemo Laure vsi umorjeni v Auschwitzu. Ob 15. uri bo Demnig v Ulici Besenghi 33 postavil šest spotikavcev, in sicer Fortunati Emmi Mordo Vivante, Giorgiu Vivanteju, Pietru Geiringerju, Fanny Vivante Geiringer, Claudiu Geiringerju in še Lauri Geiringer. Ob približno 15.30 se bo delegacija preselila v Ulico Montfort 4, kjer bodo postavili tlakovca spomina Aniti in Argii Levi. Dan bo sklenila še postojanka v Ulici Madonna del Mare 2, kjer bodo postavili medeninaste kocke v spomin na deportirance Enrico Isabello Gentilli Calò, Emilia Caloja, RosinoCalò ter Giuseppeja FelicejaCaloja.

Po postavitvi novih spotikavcev bodo vključili podatke o deportirancih v spletni zemljevid tržaških tlakovcev spomina, za katerega skrbi judovski muzej. Povezava na zemljevid je na voljo na spletni strani www.museoebraicotrieste.it. Pobudniki postavitev tlakovcev so tudi poudarili, da so že prejeli toliko prošenj, da so vse kapacitete za prihodnje leto zasedene. Nove prošnje za postavitev spotikavcev bodo torej prišle v poštev šele za leto 2027.