Na ulici namesto v hišnem priporu

Moral bi biti v hišnem priporu na svojem domu, a se je prosto sprehajal po ulici, kjer pa so ga zasačili karabinjerji. Pred nekaj dnevi so karabinjerji s postaje v Ulici Hermet obiskali dom 60-letnika v hišnem priporu. Moškega, po rodu iz Barija v Apuliji, ni bilo doma, karabinjerji so zaman zvonili na hišni zvonec. Ubežniku so tudi telefonirali, a se jim ni oglasil, zaradi česa so se takoj podali za njim. Moškega so zasačili v bližini njegovega doma, ko se je prosto sprehajal po ulici. Aretirali so ga in ovadili zaradi bega iz hišnega pripora. Ubežnika so spet odvedli v pripor na njegov dom, njegova usoda je sedaj v rokah tržaškega tožilstva.