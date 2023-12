Na Velikem trgu brez stekla in alkoholnih pijač

Ko bi se odločili, da boste novo leto pričakali na Velikem trgu, potem vedite, da bo tudi letos veljala prepoved uporabe steklenih kozarcev, alkoholnih pijač pa ravno tako ne bo dovoljeno prinašati od doma ne v steklenih steklenicah in tudi ne v pločevinkah ali kakršnikoli posodi na javnih površinah.

Tako je odredila Občina Trst, ki bo srebanje iz steklenih kozarcev dovolila le ob zunanjih mizicah barov in restavracij, dovoljenje pa je razširila še na dostavo steklenic na domove. Med prepovedmi najdemo tudi vnašanje na trg oz. posedovanje nevarnih predmetov (kot so lahko dežniki, zložljivi stoli, palice za selfije, pekoči sprej ipd.). Pristojni nadzorni organi bodo preverjali, ali vsi spoštujejo uredbo, v drugačnem primeru bosta sledila zaseg in kazen.