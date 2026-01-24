Na Velikem trgu sinoči prižgali olimpijski ogenj

Točno ob 19.30 je sinoči tudi v Trstu zagorel olimpijski ogenj. Prižgala ga je olimpijka v judu Veronica Toniolo. Pred številno množico na Velikem trgu je povedala, da ji je v čast, da je del tako pomembnega trenutka in da jo je ta čast doletela v domačem mestu. Na vprašanje moderatorja, če je bilo bolj vznemirljivih teh 200 metrov z olimpijsko baklo ali nastopanje na olimpijskih igrah, je v smehu odgovorila: »Gre za drugačna občutja, a glede na množico, ki me je pričakala v Trstu, je mogoče bolj vznemirljiv nocojšnji trenutek,« je povedala olimpijka, ki je tik pred zdajci izvedela, da bo prav ona zaključila štafeto in prižgala olimpijski kotel. Na Trg je prispela ob spremljavi pesmi pevke Arise Fino all’alba.