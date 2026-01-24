Na Velikem trgu sinoči prižgali olimpijski ogenj

Točno ob 19.30 je sinoči tudi v Trstu zagorel olimpijski ogenj. Prižgala ga je olimpijka v judu Veronica Toniolo. Pred številno množico na Velikem trgu je povedala, da ji je v čast, da je del tako pomembnega trenutka in da jo je ta čast doletela v domačem mestu. Na vprašanje moderatorja, če je bilo bolj vznemirljivih teh 200 metrov z olimpijsko baklo ali nastopanje na olimpijskih igrah, je v smehu odgovorila: »Gre za drugačna občutja, a glede na množico, ki me je pričakala v Trstu, je mogoče bolj vznemirljiv nocojšnji trenutek,« je povedala olimpijka, ki je tik pred zdajci izvedela, da bo prav ona zaključila štafeto in prižgala olimpijski kotel. Na Trg je prispela ob spremljavi pesmi pevke Arise Fino all’alba.
Baklo ji je na nabrežju pred deželno palačo predala jadralka, ki je sodelovala na dveh olimpijskih igrah, Giovanna Micol, njej pa paraolimpijec z zlato medaljo z zadnjih iger v Parizu Matteo Parenzan. Član zgoniškega krožka Kras je sredi Kavane med nepregledno množico ljudi baklo prevzel od košarkarja Alberta Tonuta. Vsi trije so bili ganjeni. Tonut nam je celo dejal, da ta štafeta zanj predstavlja enega od najpomembnejših trenutkov v življenju. Parenzan pa je rekel, da ga veseli, da ga je ta čast doletela v domačem mestu, v katerem živi in v katerem trenira. Z osvojeno zlato olimpijsko medaljo okoli vratu je želel sporočiti, da bi morali vsi skupaj znati bolje ovrednotiti žlahtna priznanja z velikih tekmovanj. In sporočiti mladim atletom, da lahko veliko storijo.
