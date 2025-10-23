Na velikih in modernih potniških ladjah je vsaka podrobnost razkošnost

Da velike in moderne potniške ladje dopustnikom omogočajo, da se vsak dan zbudijo na obali drugega mesta, v raziskovanje katerega se lahko podajo čez dan, je splošno znano. Gostom, ki so malo manj navdušeni nad odkrivanjem novih dežel, je na teh ladjah na voljo raznovrstna kulinarična ponudba ter sprostitev v obliki igralnic, kinodvoran in barov. Športnih dejavnosti željnim potnikom so na voljo številne športne dvorane in fitnesi, dobro poskrbljeno pa je tudi za najmlajše potnike, ki so deležni številnih vodnih aktivnosti.

So pa tudi potrošniki, ki na ladjah iščejo še bolj ekskluzivna doživetja. To ponujajo tudi ladje ladjarja MSC, ki je nove dimenzije križarjenj začel ponujati leta 2008 z ladjo Fantasia. Na tej ladji so uredili prve izbrane kabine, ki so jih poimenovali MSC Yacht Club. Gre za razkošne kabine, ki ponujajo zasebnost in mir. Ladja Fantasia ima 71 takšnih kabin, po tej prvi izkušnji so začeli izbrane kabine ponujati tudi na drugih ladjah. Danes ima tako ladjar MSC ponudbo Yacht Club na 15 od 24 potniških ladjah. Ladja World Asia, ki jo bodo splavili prihodnje leto, bo imela kar 152 ekskluzivnih kabin.

Prvo razkošno zatočišče bogate flote MSC smo na začetku septembra doživeli v živo. Za turistične delavce in novinarje so pripravili voden ogled po ekskluzivnem delu ladje Fantasia. Prodajni menedžer Vincenzo Cellamare nam je razkazal svet, v katerem je vsaka podrobnost razkošnost. In ta se začne že na kopnem.