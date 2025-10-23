VREME
Četrtek, 23 oktober 2025
Kronika

Na zahodnem Krasu karabinjerji zasegli nasad konoplje

Aretirali so 45-letnega Tržačana

Spletno uredništvo |
Devin-Nabrežina |
23. okt. 2025 | 13:17
    Na zahodnem Krasu karabinjerji zasegli nasad konoplje
    Karabinjerji so na zahodnem Krasu odkrili nasad konoplje (KARABINJERJI)
Na območju občine Devin-Nabrežina, po neuradnih podatkih v bližini Mavhinj, so karabinjerji zasegli nasad konoplje in aretirali 45-letnega Tržačana zaradi gojenja in posesti mamil z namenom razpečevanja. Ovadili so tudi lastnika zemljišča.

Operacija je potekala v sklopu preiskave, ki jo vodi tržaško državno tožilstvo, potem ko so varnostni organi opazili sumljivo dogajanje na obrobju devinsko-nabrežinske občine. Po večdnevnih opazovanjih so karabinjerji prestregli 45-letnika ravno medtem, ko je konopljo zalival. V osamljeni ograjeni kraški dolini so v večjih posodah odkrili sedem sadik konoplje v polnem cvetenju, ki so presegale višino dveh metrov.

Na njegovem domu so med hišno preiskavo odkrili še druge dokaze o nezakonitem poslu, med drugim precizne tehtnice, ovitke ter napol presušene oz. v celoti presušene rastlinske delce. Pregledali jih bodo v laboratoriju, pri čemer bodo analizirali aktivne snovi in ugotovili, kolikšna je bila količina - ki sicer občutno presega potrebe za osebno rabo - za pripravo odmerkov. Preiskovalci želijo tudi ugotoviti, kam je bilo mamilo namenjeno. Po potrditvi aretacije je sodnik za moškega izrekel preventivni ukrep obveznega javljanja policiji.

