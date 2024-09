Na zapuščenem območju bi radi Trg paradiso

Med ulicama Molino a vento in Marenzi stoji gradbeni kompleks v lasti družbe za neprofitna stanovanja Ater, v katerem so bili nekoč veterinarska ambulanta in krematorij za hišne ljubljenčke ter druge živali. Območje je danes zapuščeno, kazi ga tudi divje odlagališče odpadkov. Prebivalci Magdalene, povezani v odbor Maddalena vive, so na tržaškega župana Roberta Dipiazzo naslovili zahtevo, da občina tam uredi zeleno površino.

»Novo območje bi se lahko imenovalo Piazza paradiso, v spomin na kino Paradiso, ki je tu nekoč stal,« sta včeraj zjutraj novinarjem zaupala Valdo Cozzi in Marisa Semeraro iz odbora Maddalena vive. Kot sta povedala, so prebivalci naveličani betoniranja tega mestnega predela. »Že res, da potrebujemo stanovanja. Radi pa bi tudi več zelenih površin,« sta dejala.

Odbor je v zvezi s preureditvijo kompleksa nekdanjega krematorija za živali junija sklical javno srečanje v gledališču salezijancev v Istrski ulici, ki se ga je udeležilo več kot sto ljudi. Soglasno so glasovali v prid preureditve te nepremičnine. Pred tem so predstavniki odbora zbrali več kot tisoč podpisov pod peticijo, s katero so zahtevali, da občina stavbni kompleks preuredi v javni prostor z zelenico, kjer bi se lahko družili prebivalci tega mestnega okraja.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.