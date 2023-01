Na zimske razprodaje le s seznamom potreb

Trgovci so včeraj hiteli še z zadnjimi pripravami na današnji dan, ko se tudi na Tržaškem začnejo zimske sezonske razprodaje tekstila in obutve.

Na šipah izložb kraljujejo mastno tiskane, barvne številke, ki mimoidoče opozarjajo na odločeni odstotek popusta na ponujenih artiklih in ki bo z meseci narasel, kakor bodo odločali trgovci. Mnoge trgovine so sicer že v prejšnjih dneh ponujale posebne popuste in akcije, danes pa z bolj kričečimi opozorili vabijo k nakupu.

Z zimskimi popusti bodo trgovci nadaljevali do okvirno konca marca, ko bo čas za sezonsko osvežitev in bo na police priromala pomladno-poletna ponudba.

Za sezonske razprodaje tekstilnega blaga in obutve veljajo določila deželnega zakona 29/2005, po katerem imajo razprodaje določen rok trajanja, pri ceni pa morajo trgovci zabeležiti začetno, odstotek popusta in končno ceno s popustom. Ali trgovci spoštujejo pravila, preverja redno lokalna policija.

Na razprodaje se je treba pripraviti. Da ne bo odvečnega zapravljanja, je treba v trgovino vstopiti z jasnim ciljem glede tega, kar potrebujete. Najprej odprite omaro in preverite, kaj v njej manjka, česa ne boste več oblekli, v kaj ne stopite več in kaj bi bilo smotrno odvreči. S seznamom potreb se nato odpravite po trgovinah.

