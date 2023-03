Nabral si je večletne izkušnje

Na Velikem trgu v Trstu so se včeraj predstavili tržaški kandidati Lige, ki se bodo 2. in 3. aprila pomerili na deželnih volitvah. Ob predsedniku Dežele FJK in predsedniškem kandidatu Massimilianu Fedrigi, ki tokrat sicer nastopa s samostojno listo, so po pokrajinskem in deželnem vodji stranke Paolu Polidoriju in Marcu Dreostu pred somišljeniki spregovorili Danilo Slokar in Giuseppe Ghersinich, ki že sedita v deželnem svetu in kandidirata za nov mandat, ter še kandidati Valentina Banco, Cristina Maria Birolla, Andrea Pellarini, Emanuela Quinz, Claudio Michele, Fabio Perini in Giorgio De Santis.

Polidori in Dreosto sta poudarila, da je samostojni nastop Fedrige prednost tudi za Ligo, ki želi svojega kandidata potrditi na čelu deželne vlade. Menita, da bo predsednikova lista o dosegla tudi tiste volivce, ki morda še niso prepričani, da je Liga prava izbira.

Danilo Slokar, edini Slovenec na kandidatni listi Lige, na kateri je na prvem mestu, se je včeraj spomnil prvih nastopov v stranki pred 31 leti: »Liga ni le stranka, je družina, v kateri sem si nabiral izkušnje. In na svoji koži sem preizkusil, kaj pomeni upravljati Deželo.«

Na včerajšnji predstavitvi so ljudi tudi pozvali, naj gredo na volitve ter naj se ne izognejo tej pravici in dolžnosti ne glede na kandidate, za katere nameravajo na volišču oddati svoj glas.

