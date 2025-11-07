Nabrežinski kamen krepi navezo z Ravenno

Iz nabrežinskega kamna je nastala marsikatera mojstrovina, ena izmed najbolj prepoznavnih je Teodorikov mavzolej v Ravenni. Prav zato se je devinsko društvo Gruppo Ermada Flavio Vidonis odločilo, da razstavo Nabrežinski, kraški in istrski kamen v Italiji in po svetu ponese v italijansko mesto. Doslej je bila na ogled že v Trstu in Ljubljani. Razstava bo v Palači Rasponi 2 na ogled od jutrišnjega dne do 23. novembra.

Mojstrovina iz 6. stoletja

»Simbolno srce razstave je naveza med nabrežinskim kamnom in Teodorikovim mavzolejem, izjemnim objektom iz 6. stoletja, ki je v celoti zgrajen iz kraškega kamna,« so v vabilu zapisali organizatorji. Nenazadnje, so spomnili, preučujejo izvedenci še danes, kako je bila zgrajena kupola mavzoleja. Društvo Ermada, so še poudarili, sodeluje že pet let z raziskovalci in institucionalnimi sredinami iz Ravenne, s katerimi gojijo skupno dediščino kamna. Ta lahko postane tudi turistična atrakcija, so izpostavili.

Postojanka v Ravenni vsekakor ne bo zadnja. Čez teden dni bodo razstavo o nabrežinskem kamnu postavili tudi v koprsko palačo Gravisi Buttorai, kjer bo na ogled od 15. do 30. novembra. Razstava je nastala v sklopu obsežnejšega projekta KAMEN, s katerim si nabrežinske sredine prizadevajo, da bi postavile razpršen Muzej nabrežinskega kamna in kamnolomov.