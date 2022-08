Nabrežinski plac je dobil izvajalca obnovitvenih del

Nabrežinski trg je končno dobil izvajalca dolgo pričakovanih obnovitvenih del. Novico je včeraj sporočil devinsko-nabrežinski podžupan Mitja Petelin, ki je napovedal, da bodo v prihodnjih dneh sklicali novinarsko konferenco, na kateri bodo razkrili, kdo je zmagovalec javnega razpisa, ki ga je Občina Devin - Nabrežina spodbudila pred dvema mesecema. Podžupan se ni želel prenagliti in kaj več zaupati, namignil je le, da naj bi se dela predvidoma začela novembra in naj bi trajala skupno 360 dni.

Pred samim začetkom del bo treba najprej rešiti tehnično vprašanje javnega prevoza. Podžupan Petelin in odbornik za urbanistiko oz. infrastrukturna dela Massimo Veronese sta se pred nekaj dnevi že neformalno srečala z vodstvom prevoznega podjetja Trieste Trasporti, da bi razumela, katere bi lahko bile začasne rešitve za avtobuse, ki so doslej peljali po trgu. »Dela se bodo v prvi fazi začela pred barom Fanni, kjer bo zaprt dostop do glavne ceste in bo po novem urejena avtobusna postaja. Trg bo namreč prevozen le po enem voznem pasu, po katerem bo dovoljeno le stanovalcem oziroma reševalnim vozilom in avtobusom. Parkiranje ravno tako ne bo več mogoče,« je zaupal Petelin.