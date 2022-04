Načrt kolesarske steze zamrznjen

Ulica Giulia je ena izmed glavnih tržaških prometnic. Povezava med Sv. Ivanom in središčem mesta je večkrat prenatrpana s parkiranimi avtomobili, več je mestnih avtobusov, ki pelje po njej, skuterjev, kombijev, včasih tovornjakov in dan za dnem številnejših kolesarjev. Primer širše ceste, ki se čez dan zaradi prometa spremeni v pretesno ulico, je nevarna predvsem za pešce. Zato je občina pripravila načrt za ureditev pločnikov, vrtov in prehodov za pešce ter vanj vključila še kolesarsko stezo. Občinska odbornica Sandra Savino je včeraj s tehniki predstavila načrt tretjemu in šestemu rajonskemu svetu. Na sedežu šestega rajonskega sveta na Rotondi je prisluhnila vprašanjem in nasvetom svetnikov ter ob koncu sestanka načrt zamrznila z obljubo, da bo upoštevala pridobljene namige.

Načrt kolesarske steze je sicer nastal že leta 2015, z deli pa niso nikoli začeli. Vključena je v t.i. biciplan, omrežje kolesarskih stez, ki je delno že urejeno (na primer pri Sv. Andreju in v Miramarskem drevoredu). Zato se je občinska uprava odločila, da bo načrt nadgradila in ga z odobritvijo deželnega prispevka v višini 225 tisoč evrov predstavila občanom. Vsi prisotni so se sicer strinjali, da je Ulic Giulia za pešce nevarna in da so pločniki, prehodi in avtobusne postaje potrebni prenove. Večina pa ni odobrila kolesarske poti, ki je po mnenju članov kolesarskih društev in t.i. počasnih a izkušenih kolesarjev nazadnjaška.