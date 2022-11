Načrt logističnega središča že danes v Rimu

Načrt, ki bo območje pri Proseški Postaji spremenil v napredno logistično središče, postaja dan za dnem bolj stvaren. V sredo zvečer je zgoniški občinski svet na izredni seji soglasno sprejel načrt Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana za razvoj živilsko-prehranske logistike z izboljšanjem logističnih zmogljivosti tržaškega in tržiškega pristanišča. Danes ga morajo namreč oddati na italijansko ministrstvo za kmetijstvo, živilsko in gozdarsko politiko, kjer se bodo na javnem razpisu potegovali za pridobitev desetih milijonov evrov sredstev iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost.

»Gre za predhodno mnenje, ki ga pristaniška uprava potrebuje, da preda ministrstvu načrtno gradivo,« je svetnikom pojasnila županja Monica Hrovatin. Občina bo sicer ob vsakem koraku, v primeru sprejetja, soudeležena pri načrtu, za katerega so iz sklada zaprosili za 30 milijonov evrov. Območje je v zelo slabem stanju, je poudarila županja in dodala, da predstavlja načrt odlično priložnost, ki je ne gre zamuditi in za katero bo pristaniška uprava iskala še druga sredstva (ob letošnji predstavitvi načrta je pristaniška uprava napovedala, da bo skupna naložba znašala dobrih 58 milijonov evrov). Zagotovila je maksimalno transparentnost pri spremljanju vsake faze razvoja 161.500 kvadratnih metrov površine, ki ima več lastnikov in se nahaja na zgornjem delu Proseške Postaje, ob železnici.