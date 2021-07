Nad Krmenko so Rimljani branili meje s Histri

Kaj vsega se skriva pod našimi tlemi. Misliš, da se sprehajaš po običajni stezi, v resnici stopaš po starodavnih arhitekturah. Tako se vam je verjetno pripetilo, če ste se kdaj povzpeli na Koromačnik, nižji grič nad Krmenko, kjer so arheologi ravnokar izkopali dele starorimskega vojaškega tabora. Da gre za antično strukturo, dokazujejo anfore in rimski žebljički, ki so več kot dve tisočletji ležali pod zemljo.

Našli so jih arheologi pod vodstvom Federica Bernardinija, ki je vodil tudi ogled arheološkega najdišča na vrhu Koromačnika, kjer so ravnokar izkopali manjši notranji in zunanji del starorimskega vojaškega tabora. Izkopavanja potekajo v okviru projekta Mednarodnega centra za teoretsko fiziko Abdusa Salama, pri katerem med drugimi sodelujejo tudi Univerza v Trstu, Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter z Zavodom za arheologijo, likovno umetnost in krajino Furlanije - Julijske krajine.

