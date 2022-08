Nadaljevala bo po začrtani poti

Odličnjakinje Maje Grilanc naš telefonski klic ni zmotil v domačih Cerovljah, ampak v angleški prestolnici Londonu, kjer se trenutno mudi s prijateljico na dvotedenskem tečaju angleščine. Kljub temu je prijazno pripovedovala o svoji višješolski poti in načrtih za prihodnost.

Dijakinja, ki je šolanje zaključila na oddelku Kemija, materiali in biotehnologije Izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana, je na zaključnem izpitu prejela res najvišjo možno oceno, saj so jo profesorji poleg s stotico nagradili še s pohvalo. Sama sicer ni ciljala na oceno. »Moj cilj je bil, da bi maturo opravila čimboljše in zanjo dala vse od sebe. Seveda pa sem bila z zaključnim rezultatom zelo zadovoljna,« je razložila.

Za prvo pisno nalogo je izbrala naslov tipologije A, v katerem so morali dijaki analizirati podano besedilo. Tako je Maja pisala o Edvardu Kocbeku in njegovi Črni orhideji. »Odločila sem se za ta naslov, ker smo to delo obravnavali med poukom, Kocbeka pa sem dobro obvladala tudi kot osebnost in intelektualca, saj mi je pri srcu,« je pojasnila Maja.

Za drugo pisno nalogo se je morala odličnjakinja spopasti z mikrobiologijo. V razredu so izžrebali nalogo, v kateri so morali dijaki razviti besedilo, v katerem so opisali postopke za pripravo pitne vode. »Osredotočiti smo se morali tudi na dezinfekcijo organizmov, ki lahko učinkujejo na zdravje človeka in drugih živih bitij,« je delo bolj podrobno opisala Maja, ki jo je po tem besedilu čakal še drugi del naloge, v katerem je morala odgovarjati na več vprašanj iz programa biologije.

Maja se je za višjo šolo očitno odločila pravilno, saj bo tudi univerzitetni študij nadaljevala po začrtani poti. Vpisala se je na študij biotehnologije na tržaški univerzi.