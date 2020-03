Nadzornici Kseniji Zotti se toži po vožnji

Teklo je leto 2007, ko se je Križanka Ksenija Zotti po povratku iz Velike Britanije odločila, da se bo preizkusila na natečaju za voznike v tržaškem prevoznem podjetju Trieste Trasporti. Zdaj se je njena delovna pot razvila v smer preverjanja in koordinacije. Za volan ne sede več, nova vloga nadzornice pa ji je pisana na kožo.

Ksenjino delovno pot se običajno pripisuje moškim, čeprav je tudi na tem področju vedno več žensk.

Kdaj si se odločila, da boš voznica?

»Vozniški izpit za kategorijo D sem opravila v Londonu, čisto po naključju. Na dom sem prejela reklamni letak podjetja, ki je ponujalo izobraževanje, izpit in najmanj enoletno zaposlitev. Prijavila sem se in po opravljenih izpitih iz teorije in prakse, začela z novim delom.

Ko sem bila spet doma, leta 2007, sem se prijavila na razpis podjetja Trieste Trasporti, zmagala na natečaju in aprila nastopila službo.

Kot voznica si po tržaških ulicah preživela celih 13 let. Potnikom si vedno ponujala nalezljiv nasmeh in dobro voljo. Kakšne so bile prednosti in kakšne negativne plati vožnje?

Priznam, da mi je bilo delo zelo všeč in težko razmišljam o negativnih plateh. V vožnji sem vedno uživala, kljub prometu. Odmislila sem vse težave in opravila svojo pot. Včasih so lahko ljudje zoprni a tudi z najbolj nadležnim potnikom se s pravo besedo pride do sprave.

Zdaj pa si nadzornica. Kdaj si nastopila v novi vlogi?

Opravila sem natečaj leta 2018, začela pa sem 1. maja 2019. Med nadzorniki sva dve ženski, 18 je moških. Delo je zelo raznoliko, včasih še bolj zanimivo, čeprav vožnjo zelo pogrešam.