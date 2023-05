Nagovoril ga je in mu ukradel denarnico

Karabinerji so izsledili in aretirali žeparja na begu, za katerega je sodnik za predhodne preiskave odredil pripor, toda so se za njim izgubile sledi. Konec lanskega avgusta je ukradel denarnico moškemu, ki je dvignil denar na poštnem okencu v Ulici Combi. Sledil mu je v bar in ga nagovoril. S pretvezo povpraševanja po cestnih informacijah mu je v trenutku nepazljivosti pobral denarnico, v kateri je bila lepa vsota denarja. Oškodovanec je dogodek prijavil karabinjerjem, ki so pod vodstvom državnega tožilstva uvedli preiskavo. Po ogledu posnetkov videonadzornih kamer so izsledili žeparja. Gre za 28-letnega tujega državljana z bivališčem v Trstu, ki je v preteklosti že storil več podobnih kaznivih dejanj, zato je sodnik za predhodne preiskave zanj odredil pripor. Opazil ga je in prepoznal karabinjer zunaj delovnega časa pri Sv. Jakobu Na pomoč je poklical kolege, ki so moškega aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor.