Na ukradenem skuterju ustavili dva mladoletnika

Koprski policisti so včeraj ob 12.30 na cesti od Kopra proti Bertokom ustavljali voznika neregistriranega motornega kolesa s sopotnikom, toda se na njihove znake ni zmenil in je pospešeno peljal naprej. Pri Bertokih je izgubil oblast nad vozilom in v rahlem ovinku padel. Na srečo se nista poškodovala. Identificirali so 16-letnega voznika in 14-letnega sopotnika, v postopku pa ugotovili, da je bil motor ukraden v Italiji. Policisti so obvestili njune starše, motor pa bodo vrnili lastniku. Vozniku sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje nevarne vožnje.