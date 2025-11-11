VREME
DANES
Torek, 11 november 2025
Iskanje
Mediji

Nagrada Luchetta Francesci Albanese

Posebna poročevalka Združenih narodov bo priznanje prevzela 21. novembra, na uvodni dan dogajanja v gledališču Miela v Trstu

Spletno uredništvo |
Trst |
11. nov. 2025 | 11:31
    Nagrada Luchetta Francesci Albanese
    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese (ANSA)
Dark Theme

Gledališče Miela v Trstu bo od 21. do 23. novembra gostilo finaliste letošnje že 22. izdaje mednarodne novinarske nagrade Marco Luchetta. Posebna nagrada Fundacije Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin bo tokrat šla v roke Francesce Albanese, posebne poročevalke ZN za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih, ki je po besedah žirije med prvimi začela opozarjati, da se v Gazi izvaja genocid; to je 16. septembra potrdila tudi posebna komisija ZN.

Albanese bo priznanje prevzela na prvi dan tridnevnega dogajanja, in sicer 21. novembra. Po pozdravnih nagovorih ob 17.30 bodo zavrteli dokumentarec Bambini senza nome, nakar bodo podelili priznanje letošnji nagrajenki. Na srečanju bodo v fokus postavili kršenje mednarodnega prava in človekovih pravic.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: