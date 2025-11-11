Nagrada Luchetta Francesci Albanese

Gledališče Miela v Trstu bo od 21. do 23. novembra gostilo finaliste letošnje že 22. izdaje mednarodne novinarske nagrade Marco Luchetta. Posebna nagrada Fundacije Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin bo tokrat šla v roke Francesce Albanese, posebne poročevalke ZN za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih, ki je po besedah žirije med prvimi začela opozarjati, da se v Gazi izvaja genocid; to je 16. septembra potrdila tudi posebna komisija ZN.

Albanese bo priznanje prevzela na prvi dan tridnevnega dogajanja, in sicer 21. novembra. Po pozdravnih nagovorih ob 17.30 bodo zavrteli dokumentarec Bambini senza nome, nakar bodo podelili priznanje letošnji nagrajenki. Na srečanju bodo v fokus postavili kršenje mednarodnega prava in človekovih pravic.