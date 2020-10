V muzeju Revoltella so danes dopoldne predstavili 12. mednarodno nagrado Mattador, ki je namenjena za najboljši filmski scenarij, ki ga izdelajo mladi med 16. in 30. letom starosti. Ob tej priložnosti so v glavni dvorani muzeja Revoltella tudi predstavili publikacijo o razstavi 10 Anni di Premio d’Artista Mattador (10 let nagrade Mattador).

Predstavitve sta se med ostalimi udeležila občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi ter ravnateljica občinskih muzejev in občinskih knjižnic Laura Carlini Fanfogna. Ta je glede razstave povedala, da so zastopniki nagrade Mattador in muzeja Revoltella skupaj predstavili občinstvu deset del sodobnih umetnikov, ki so se zgledovali na lik Mattea Caenazza, tj. mladega umetnika, ki je prerano umrl. Nagrada je namenjena za ljudi od 16. do 30. leta starosti, ki se nameravajo posvečati filmskim scenarijem. Kino in še zlasti filmski scenariji so bili namreč velika strast in sanje mladega Mattea Caenazza. Nagrada je vabilo k pisanju tem in scenarijev, ki lahko pripovedujejo zanimive zgodbe, izražene s svobodnim duhom, kot je to spodbujal Caenazzo.

Nagrada je razdeljena na štiri sklope. To so nagrada Mattador za najboljši filmski scenarij za dolgometražne filme (5000 evrov), nagrada za najboljšo temo (štipendija plus 1500 evrov), nagrada CORTO86 za najboljši filmski scenarij za kratkometražne filme (štipendija in izdelava kratkometražca) ter nagrada DOLLY za najboljšo zgodbo na temo »prikazati kinematografijo« (štipendija in možnost dodatne nagrade 1000 evrov glede na dosežen rezultat).