Nagrada Tomizza Viviani Facchinetti in Umbertu Lupiju

Ob dvajsetletnici Nagrade Tomizza, ki jo od leta 2003 pod pokroviteljstvom Občine Trst podeljuje Lions klub Trst Evropa, sta nagrajenca izjemoma kar dva, in sicer Tržačana Viviana Facchinetti in Umberto Lupi. Prva je novinarka, ki zasleduje svobodo izražanja, drugi pa kantavtor, ki nosi mesto v srcu: druži ju dolgoletno prizadevanje za uveljavljanje idealov medsebojnega razumevanja in mirnega sožitja med narodi naših območij, je na včerajšnji predstavitvi nagrade povedala predsednica Lions kluba Luisa Polli.

Izpostavila je vlogo Fulvia Tomizze kot človeka miru, človeka, ki spodbuja prijateljstvo in solidarnost. »Mir je v tem zgodovinskem trenutku še kako potreben. Kakor je potrebno povezati kraje eksodusa z ohranjanjem spominov in tradicij, zgodovino tega prostora pa zaupati našim mladim, ki se morajo naučiti solidarnosti, spoštovanja in ljubezni do preteklosti, da bodo lahko zgradili skupen svet miru in bratstva,« je dejala Polli in dodala, da sta nagrajenca izraz ravno tega koncepta.