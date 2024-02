Nagradili najboljše na umetniškem natečaju

Vgledališču Miela so včeraj podelili nagrade za letošnji 19. natečaj Questa volta metti in scena ... (Tokrat uprizori ...), ki je letos dijakinje in dijake spodbujal, da z različnimi umetniškimi veščinami predstavijo »L’essere« oziroma bitnost.

Na zaključni slovesnosti so nagradili najboljše, ki so se izkazali v osmih različnih žanrih: kolaž, risba, fotografija, strip, ilustracija, mixed media, slikarstvo in video. Na natečaju je sodelovalo deset šol iz Furlanije - Julijske krajine, Slovenije in Züricha.

Na natečaju so se izkazali tudi dijaki licejev Prešeren in Slomšek. Z liceja Prešeren je vkategoriji kolaža Pietro Scabar prejel drugo nagrado, Nika Ruzzier pa tretjo, v kategoriji risbe je Cecilia Altin prejela drugo nagrado, Luca Ravalico pa tretjo. Z liceja Slomšek pa je Sveva Ceschia v kategoriji ilustracije prejela drugo nagrado.

Komisijo so sestavljali umetniška vodja projekta Lorena Matic, mlada umetnica Sofia Omnis, fotografa Fabio Rinaldi in Stefano Tubaro, umetniki, ki so v sklopu projekta razstavljali v Gorici in umetnica Fulvia Zudič iz italijanske skupnosti Can iz Pirana.

Projekt je kot vsako leto organiziralo društvo Opera Viva. Podprla pa ga je Dežela Furlanija - Julijska krajina v sodelovanju z občinama Tržič in Gradež, visoko šolo Sissa, Fundacijo Casali, Italijansko unijo in Canom iz Pirana ter še z Občino Trst, Craf, Kulturnim domom Gorica in društvom Obiettivo Immagine.