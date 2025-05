Nagrado Unicef Link bo prejel novinar Nello Scavo

Nagrado Unicef Link, ki jo na tržaškem novinarskem festivalu Link podeljuje Sklad Združenih narodov za otroke, bo letos prejel Nello Scavo, novinar in posebni poročevalec dnevnika Avvenire. Nagrado bodo podelili v soboto, 17. maja, ob 19. uri na Velikem trgu.

Kot je v utemeljitvi nagrade povedal direktor Unicefa za Italijo Paolo Rozera, se je Scavo v desetletjih novinarskega dela predano posvečal poročanju o najšibkejših na konfliktnih območjih, pozornost je namenil predvsem otroškim žrtvam vojn. V svoji karieri se je Scavo loteval preiskovalnega novinarskega dela, poročal je o terorizmu in mednarodnemu kriminalu.

Novinar živi pod policijskim varstvom, odkar je razkril povezave med italijansko politiko in libijskimi trgovci z ljudmi. Njegova preiskovalna zgodba o ugrabljenih ukrajinskih otrocih pa je Mednarodno kazensko sodišče spodbudila, da za ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom razpiše mednarodno tiralico. Scavo je lani objavil tudi knjigo o italijanski obalni straži in poskusih politike, da bi si podredila to enoto mornarice.

Festival Link bo med 16. in 18. majem postregel z vrsto zanimivih debat o medijih in mednarodnemu dogajanju. 17. maja ob 10. uri bo beseda tekla o srednji Evropi, pogovarjali se bodo Wolfgang Fercher, urednik avstrijskega dnevnika Kleine Zeitung, Barbara Gruden, dopisnica javne televizije RAI iz Berlina, in Mattia Zuanello, profesor politologije na Univerzi v Trstu. Istega dne ob 18. uri bo spregovoril Alberto Matano, voditelj oddaje La vita in diretta. V nedeljo, 18. maja, ob 18. uri pa v goste prihaja Maja Sever, hrvaška novinarka in sindikalistka ter predsednica Evropske federacije novinarjev. O Balkanu, »sodu smodnika«, se bo pogovarjala z novinarjem Tonijem Capuozzom in italijanskim veleposlanikom na Hrvaškem Paolom Trichilom. Celoten program najdete na spletni strani www.linkfestival.it.