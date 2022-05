Nagrajena belica

Združenje Slow Food je tudi letos poskrbelo za objavo vodnika ekstradeviških oljčnih olj, ki ponuja vpogled v 750 stiskalnic, kmetij in oljarn v Italiji oziroma predstavlja 1180 olj. Iz leta v leto narašča število oljarjev, ki celotno proizvodno verigo certificirajo kot biološko in so pristopili k projektu združenja, ki promovira okoljsko, krajinsko, zdravstveno in gospodarsko vrednost olja, ki ščiti starodavne oljčne nasade in avtohtone sorte, ter združuje skupine proizvajalcev, ki ne uporabljajo sintetičnih gnojil in kemičnih herbicidov.

Kot vsako leto izstopajo v vodniku tudi klasična priznanja za posamezna olja. V Furlanijo - Julijsko krajino je v vseh kategorijah priromalo le eno priznanje – Grande Olio, ki si ga je prislužila družina Radovič iz Nabrežine, in sicer za olje imenovano Olio dei venti. Kakor nam je povedal mladi Peter Radovič, gre za belico, edino avtohtono sorto v tržaški pokrajini. »Ob kakovosti olja nagrajuje združenje tudi spoštovanje načel ekološkega pridelovanja, ki jim sledi kmetija, in dejstvo, da gre za sorto, ki je značilna za naše ozemlje,« je pojasnil.