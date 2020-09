Naj bo konec vračanja migrantov

Najprej ljudje. Ta klic proti rasizmu in nedemokratičnim političnim izbiram glede beguncev se bo v soboto dvignil s Trga 1 maggio v Vidmu. Tu bo ob 16.30 potekal veliki deželni shod, ki ga prirejata Deželna mreža za pravico do sprejemanja Dasi Fvg in članice državne kampanje Io Accolgo. Shodu se je pridružilo približno 80 organizacij, ustanov in društev iz celotnega deželnega omrežja, med katerimi so Vsedržavno združenje partizanov Italije Vzpi-Anpi, sindikat Cgil, gibanje 6000 sardine Fv in združenje za boj proti mafiji Libera.

Na Tržaškem - so danes na sedežu Acli v Ul. San Francesco v Trstu spomnili pobudniki - so k dogodku pristopili italijanski solidarnostni konzorcij Ics, pravična trgovina Senza Confini Brez meja, odbor Danilo Dolci, društva Un'altra città, Luna e l'altra, Salaam otroci oljke in Linea d'ombra ter Odbor za zaščito pravic prostitutk. »Srhljivo stanje je našo deželo postavilo v središče državne pozornosti: vdor skrajno desničarskega gibanja v deželni svet, ekstremistične izjave, uveljavljanje logike nasilja in ksenofobije... V tem vzdušju prihaja do nezakonitega vračanja migrantov, ki ga prepoveduje tako italijanska kot mednarodna zakonodaja,« je razložil predsednik Ics Gianfranco Schiavone. Od letošnje pomladi so se namreč italijanske oblasti ponovno oprle na preživeti dogovor med Italijo in Slovenijo iz leta 1996, čeprav zakonska uredba št. 142 iz leta 2015 izrecno prepoveduje, da se vrne posameznike, ki so zaprosili za mednarodno zaščito.

Italijanska policija je slovenskim kolegom - po podatkih italijanskega notranjega ministrstva - vrnila 850 beguncev. Ti jih nato predajo hrvaškim policistom, ki jih nato pustijo sredi gozda v Bosni in Hercegovini. Prisiljeni so se vrniti v natrpana begunska taborišča, kjer so življenjske razmere nevzdržne.