Naj Kraška ohcet ponovno zaživi

Da bi se krik: »Živio Kraška ohcet!« naslednje leto spet glasno razlegal po Repentabru in Krasu. S to željo Zadruga Naš Kras in kulturno društvo Kraški dom, ki v sodelovanju z Občino Repentabor že pol stoletja prirejata priljubljeni praznik, vabita v četrtek ob 19. uri vse mlade, naj se udeležijo skupnega srečanja v galeriji Kraške hiše v Repnu.

Pisalo se je leto 2013, ko se je zadnji par poročil na Kraški ohceti. Lani so ob pomembnem petdesetem jubileju praznični dogodek vseeno izpeljali brez poroke. Dolgih šest let pa se organizatorji trudijo, da bi se prava ljubezen spet spojila s starodavno tradicijo in bi tako končno prekinili nastalo praznino.

»Četrtkov sestanek smo si zamislili na podlagi raznih nasvetov, ki jih v zadnjih letih stalno dobivamo predvsem s strani mladih. Sklicali smo ga, da iz prve roke slišimo ideje in morda nove pristope pri organizaciji Kraške ohceti,« je za Primorski dnevnik povedal predsednik zadruge Naš Kras Edi Kraus. Članica zadruge in predsednica kulturnega društva Kraški dom Vesna Guštin pa je pojasnila: »Vabilo ne leti samo na kandidate, ki bi se hoteli poročiti. Vabljeni so mladi, ki bi želeli izraziti svoje mnenje. Vsi pravijo, da je škoda, ker Kraške ohceti ni več. Nihče pa se noče prijaviti na razpis. Slišati bi si torej želeli menja, predloge ali zamisli o vsem, kar bi lahko naredili in izboljšali.« Oba sogovornika sta priznala, da se je od leta 1968, ko so v Repnu prvič proslavili Kraško ohcet, družba radikalno spremenila in z njimi sama zasnova porok. Pomanjkanje para pa vseeno ni v sozvočju s pravo poplavo mladih, ki se množično udeležuje dogodka v narodni noši.