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Protesti

Proti jedrskemu orožju v Avianu prirejajo shod

Po mnenju tržaških mirovnikov

Spletno uredništvo |
Trst |
8. avg. 2026 | 10:31
    Proti jedrskemu orožju v Avianu prirejajo shod
    Protest tržaških mirovnikov v Svetoivanskem parku v Trstu (FOTODAMJ@N)
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Ob 81. obletnici atomskega bombardiranja Hirošime in Nagasakija so včeraj v Svetoivanskem parku v Trstu opozorili na prisotnost jedrskega orožja v Furlaniji - Julijski krajini, na pomanjkljiv evakuacijski plan v primeru napada ter okoljska tveganja v okolici ameriške letalske baze v Avianu. Odvetnik in mirovni aktivist Pierumberto Starace je pod kakijem iz Nagasakija, ki raste v parku, spomnil na junijski sklep preiskovalnega sodnika v Pordenonu o jedrskem orožju. Čeprav so kazensko ovadbo proti nezakoniti prisotnosti orožja v Republiki Italiji arhivirali, so v obrazložitvi sodniki prvič uradno potrdili prisotnost jedrskega orožja v letalski bazi.

V nedeljo ob 10.30 bodo na protestnem shodu pred bazo USAF v Avianu tudi širšo javnost pozvali, naj se zamisli nad prisotnostjo jedrskega orožja in s tem povezanimi problematikami.

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