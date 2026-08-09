Proti jedrskemu orožju v Avianu prirejajo shod

Ob 81. obletnici atomskega bombardiranja Hirošime in Nagasakija so včeraj v Svetoivanskem parku v Trstu opozorili na prisotnost jedrskega orožja v Furlaniji - Julijski krajini, na pomanjkljiv evakuacijski plan v primeru napada ter okoljska tveganja v okolici ameriške letalske baze v Avianu. Odvetnik in mirovni aktivist Pierumberto Starace je pod kakijem iz Nagasakija, ki raste v parku, spomnil na junijski sklep preiskovalnega sodnika v Pordenonu o jedrskem orožju. Čeprav so kazensko ovadbo proti nezakoniti prisotnosti orožja v Republiki Italiji arhivirali, so v obrazložitvi sodniki prvič uradno potrdili prisotnost jedrskega orožja v letalski bazi.

V nedeljo ob 10.30 bodo na protestnem shodu pred bazo USAF v Avianu tudi širšo javnost pozvali, naj se zamisli nad prisotnostjo jedrskega orožja in s tem povezanimi problematikami.