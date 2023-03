Naj še kdo razišče zgodbo Marije Bernetič

Ob 30-letnici smrti Marije Bernetič, slovenske komunistke iz Trsta, politične preganjanke, partizanke in prve tržaške poslanke se je je spomnil pokrajinski odbor združenja VZPI-ANPI s svojo žensko koordinacijo. Včeraj so priredili spominski dogodek v parku v Ulici Montecchi (ob uredništvu Primorskega dnevnika), ki nosi ime po njej, na katerem je glavno besedo imela zgodovinarka Marta Ivašič.

Uvodoma je sicer pozdravila predsednica rajonskega sveta za Sv. Jakob in Staro mitnico Michela Novel, ki je dejala, da ji je zelo pri srcu poimenovanje krajev in da je zadovoljna, da so vrt poimenovali po ženski, ki je lahko še danes vsem nam v zgled. Podobno meni tudi Makri Milič, ki je poudarila, da so se ženske, kot je bila Marija Bernetič, emancipirale in da so začele sodelovati v dejavnostih, ki niso bile tipične za ženske.

Zgodovinarka Marta Ivašič pa je Marini, kot so jo imenovali, najprej namenila pozdrav v slovenščini: »Gotovo bi bila srečna, da ji gre prvi pozdrav v njenem maternem jeziku.« Nato je njeno življenjsko zgodbo podala v italijanščini.

»Upam, da bo kakšnega mladega zgodovinarja zanimala njena zgodba in da se bo poglobil v dokumente, ki pripovedujejo o njej ter so razpršeni po celi Evropi,«je dejala Marta Ivašič. O Mariji Bernetič je spregovorila tudi pranečakinja Ester, ki se je spominja predvsem kot igrive in razigrane tete. Prijetno svečanost pa je sklenila glasbena skupina Maxmaber.