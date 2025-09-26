Najem vozila z voznikom kmalu na voljo tudi na Krasu

Zgoniška občina bo v kratkem dodelila štiri dovoljenja za opravljanje storitve najema vozila z voznikom. Obvestilo o javnem razpisu je objavila v začetku septembra, prijave pa zbirajo do 2. oktobra. Kandidati morajo biti vpisani na seznam kvalificiranih voznikov vozil za javne nelinijske prevoze pri trgovinski, industrijski, obrtni in kmetijski zbornici ali na podoben seznam države članice EU. Vsi pogoji ter informacije so na voljo na spletni strani Občine Zgonik.

»Občani so izrazili potrebo po storitvi, ki je na Krasu še ni,« je povedala zgoniška županja Monica Hrovatin in pojasnila, da je občina prvič objavila tako vrsto razpisa, ki pa sta ga tržaška in miljska občina pred časom že uspešno izpeljali. Usluga je lahko zanimiva zlasti v večernih urah, ko javnega avtobusnega prevoza na tem območju skorajda ni.