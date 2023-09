Najlepša je Giulia Crosara

V nabito polni kavarni Caffè degli Specchi na Velikem trgu so v sinoči izbrali najlepšo Tržačanko. Lento Miss Trsta je od župana Roberta Dipiazze prejela 18-letna Giulia Crosara (tretja z leve), meter in 70 centimetrov visoka študentka, plesalka in manekenka. Žirija lepotnega tekmovanja je podelila tudi druge lente: Miss Pokrajine Trst je Barbara Guldin, Miss Tergeste je Anna Filipaz, Mladenka Italije je Joyce Valentini, Mladenka Evroregije Cristel Zangari, Miss Trieste Cafe pa Federica Leone. Kot vsako leto so se tekmovalke predstavile v večerni in poročni obleki ter kopalkah. Do končnega izbora so dospele po petih avdicijah in polfinalu.