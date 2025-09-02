Torek, 02 september 2025
Najlepša v Trstu je petnajstletna Vittoria

Na lepotnem tekmovanju za Miss Trsta je drugo mesto zasedla Slovenka Sara Kobal

Trst |
1. sep. 2025 | 18:53
Krono najlepše v Trstu so v soboto zvečer v finalu letošnje prireditve Miss Trieste (Miss Trsta) izročili vitki 15-letni Vittorii Maculan (levo), dijakinji tržaškega znanstvenega liceja Oberdan, ki bi rada nekega dne delala v svetu mode. Zmago je posvetila dedku, ki je umrl pred dobrim letom. Nasledila je tržaško Slovenko Suary Calligaris. Na drugo mesto pa se je letos uvrstila še ena Slovenka, Sara Kobal (desno), ki se je okitila z naslovom Miss Tergeste. Tretja je bila Violetta Sharifullina, letošnja miss tržaške pokrajine.

