Najnižja planinska koča v Italiji le spet odpira

Koča Premuda na Gornjem koncu v Boljuncu je dobila novega upravitelja. To je Franco Bulli. Tržaški gostinec je na Facebooku naznanil, da prevzema vodenje gorske koče, ki se ponaša z najnižjo nadmorsko višino v Italiji. Koča stoji namreč na pičlih 82 metrih višine, alpinistični klub CAI pa jo kljub temu uvršča med planinske koče. Točen datum odprtja sicer še ni znan, Bulli pa je obljubil, da bo to aprila, torej že čez nekaj tednov.

Kot je povedal gostinec, je od nekdaj sanjal, da bi upravljal planinsko kočo, na stara leta so se mu te sanje očitno le uresničile. Trenutno je objekt, ki ga je klub CAI tja postavil leta 1940 in ga poimenoval po alpinistu Mariu Premudi, v fazi prenove. Kočo, ki stoji ob vhodu v Dolino Glinščice, so zaprli oktobra leta 2023. Tako je takrat določil sodnik, saj najemnik, družba Effe A, ni plačeval najemnine. Priljubljen lokal, v katerega so zahajali številni izletniki in plezalci, pa je moral novi upravitelj prilagoditi novim varnostnim predpisom.