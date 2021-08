Najprej na oddih, potem v zapor

Preden bi šel v zapor, je želel uživati sonce in morje. To je 34-letnik iz Pesara dejal nabrežinskim karabinjerjem, ki so ga aretirali pri Fernetičih. Moški je bil v linijskem avtobusu, ko je vozilo ustavila karabinjerska patrulja, da bi pregledala dokumente potnikov. 34-letnik je kar sam od sebe zbral osebne stvari in se javil možem v uniformi. Ti so pri pregledu osebnih podatkov tako ugotovili, da je pretekli mesec tožilstvo v Anconi izdalo na njegov račun zaporni nalog. Obsojen je bil namreč na tri mesece zapora: moški je namreč že pred časom bil v zaporu zaradi drugega kaznivega dejanja, takrat pa se je sprl s sojetnikom in ga udaril s steklenico, pri čemer ga je resno ranil.

34-letnik je vedel, da mora nazaj v zapor, pred tem pa je hotel uživati sonce in morje, zato je za petnajst dni odšel na Balearske otoke, nato se je ravno toliko časa mudil na hrvaški obali. Ob koncu teh počitnic pa je bil pripravljen, da zopet prestopi prag zapora. In prav tja, točneje v koronejski zapor, so ga karabinjerji odpeljali, potem ko so opravili ves postopek, ki je predviden v teh primerih.