Najprej se bo soočal z vročim vprašanjem migrantov

V Trst je pripotoval v soboto popoldne, med prioritetami nove tržaške agende že izstopajo migranti, ki množično prihajajo po balkanski poti in jih od lanskega poletja vse težje vključujejo v sistem sprejemanja oziroma selijo v druga italijanska mesta. Nov tržaški prefekt Pietro Signoriello, ki bo v kratkem dopolnil 57 let, je danes na spoznavnem srečanju z mediji napovedal, da naj bi prihodnji konec tedna potekal pomemben sestanek na to temo.

V mestu pričakujejo tudi predstavnike italijanske vlade, je opozoril, pri čemer ni potrdil, ali bo med udeleženci tudi minister za notranje zadeve Matteo Piantedosi, čigar prisotnosti pa ni izključil. Tudi ni postregel s podrobnejšimi podatki ali ocenami, saj je povedal, da je šele prišel v Trst in da se želi prej bolje poglobiti v krajevno dimenzijo ter spoznati posamezne sogovornike. Po njegovem še ni čas za odgovore, pač pa za analizo. Priznal je, da je balkanska pot vroče vprašanje, ki presega krajevno stvarnost, saj skozi Trst migranti vstopajo v Italijo. Pred tržaško železniško postajo več mesecev na prostem prenočuje vsaj 200 migrantov, ki morajo kar dolgo čakati, preden dobijo streho nad glavo ali odgovor na prošnjo za azil. V sprejemnih centrih zaradi porasta prihodov pa primanjkuje razpoložljivih mest.

