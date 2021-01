Najšibkejšim v podporo

»Ko smo bili še čisto majhni, so nas starši naučili čudežne in preproste besede – hvala. Danes naj gre moj “hvala” sedemnajsterici deklet in fantov, prostovoljcem civilne službe, ki zaključujejo eno leto službovanja na Občini Trst.« Občinski odbornik za socialo Carlo Grilli je na Velikem trgu zbral 17 mladih in se jim z diplomo in manjšim spominkom (dar zadruge I girasoli) zahvalil za dragoceno pomoč, ki so jo v tem času ponudili šibkejšim členom naše družbe – se pravi starejšim osebam in osebam s posebnimi potrebami, za katere skrbijo občinske socialne službe.

»Na začetku ni bilo jasno, kako bo projekte sploh mogoče izvesti, pa se je vse lepo izteklo,« je povedala Agnese, ki je priznala, da so bili ob pojavu pandemije skorajda potrti, ker je povsem izjalovila njihovo življenjsko izkušnjo. »Pa ni bilo tako – enoletna civilna služba je bila ravno zaradi tega drugačna, bolj občutena. »Virus je močno zaznamoval starejše osebe - naši sogovorniki so nam ponavljali, da jim krade dragoceni čas, ki jim preostaja. Zato smo jim skušali umakniti negativne misli in jim dneve obogatiti z drugim: s pripovedovanjem zgodb in z izkazovanjem bližine. Tako oni kot mi smo bili veseli.«