Sreda, 15 oktober 2025
Onesnaženost

Najslabši zrak ob prometnicah, tudi openski

Organizacija Legambiente je predstavila izsledke kampanje merjenja kakovosti zraka v Trstu in okoliških naseljih

Eva Skabar |
Trst |
14. okt. 2025 | 20:21
    Najslabši zrak ob prometnicah, tudi openski
    Med najbolj onesnaženimi točkami je tudi openska Dunajska ulica, slika je simbolna( ARHIV )
Kakovost zraka v Trstu ni najboljša. Koncentracije ozona (O3), tako kot tudi dušikovega dioksida (NO2), večkrat presegajo evropske mejne vrednosti in priporočila Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Tako izhaja iz poročila okoljevarstvene organizacije Legambiente, ki je nastalo po tretji kampanji merjenja kakovosti zraka v Trstu in pri kateri so bili soudeleženi sami prebivalci mesta.

Projekt o merjenju onesnažujočih snovi v zraku je potekal pod vodstvom referenta Maria Maerellija, ki je ob predsedniku tržaške sekcije organizacije Legambiente Verdeazzurro Andree Wehrenfenniga danes predstavil rezultate meritev v tržaški kavarni Knulp. Meritve so s pomočjo pasivnih vzorčevalnikov izvedli na različnih lokacijah sami prebivalci Trsta, nato so vzorce predali švicarskim in angleškim laboratorijem za njihovo analizo. Meritve so izvajali letos poleti med 28. junijem in 30. julijem.

Mestna območja, kjer je promet gostejši, so se izkazala za najbolj problematična, saj so tu koncentracije dušikovega dioksida najvišje in v nekaterih primerih presegajo celo dvojno vrednost meje, določene v okviru ciljev EU za leto 2030 (20 μg/m³). Med najbolj kritičnimi območji so v poročilu Legambiente našteli Istrsko ulico in ulice Molino a vento, Kandler, Ponzanino ter Dunajsko cesto na Opčinah.

