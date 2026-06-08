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Črna kronika

Najstnik je v Miljah zabodel vrstnika

Do napada med znancema naj bi prišlo zaradi ljubosumja, storilec je napadel žrtev pred njegovim očetom

Spletno uredništvo |
Milje |
8. jun. 2026 | 13:22
    Najstnik je v Miljah zabodel vrstnika
    Do napada je prišlo na območju miljske avtobusne postaje( ARHIV )
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V soboto pozno zvečer je na miljski avtobusni postaji 19-letnik zabodel 24-letnika, verjetno zaradi ljubosumja, kot poroča tržaški dnevnik Il Piccolo.

Mladeniča se poznata in sta se naključno znašla na istem avtobusu v smeri Milj, kjer naj bi se že začel prepir. Ko sta izstopila v Miljah so se napetosti le stopnjevale, dokler ni 19-letnik večkrat zabodel 24-letnika. Po slednjega je na postajo prišel oče, ki ju je tudi skušal ločiti, a zaman.

Napadalec je 24-letnika zabodel večkrat, ta pa naj ne bi bil v življenjski nevarnosti. Na zdravljenju bo verjetno 20 dni. Dogodek preiskujejo karabinjerji, ki so na sledi napadalcu. Identiteto so že ugotovili, potrdile so jo varnostne kamere.

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