V noči na nedeljo sta v Mavhinjah opolnoči trčila alfa romeo 147 in škoda fabia. Na srečo ni bilo poškodovanih. Na kraj so prihiteli karabinjerji, ki se jim je obnašanje 28-letnega voznika z Goriškega zazdelo sumljivo. Opravili so mu alkotest, ki je pokazal več kot petkratno dovoljeno stopnjo alkohola v litru izdihanega zraka, in sicer več kot 2,5 g/l. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zasegli avtomobil.