V sredo zjutraj je na morju pred tržaškim pristaniščem potekala reševalna vaja seasubsarex 2020, s katero je želela obalna straža preveriti pripravljenost in odzivnost reševalnih služb v primeru reševanja človeških življenj na morju in požara na morju. Vajo je koordinirala tržaška luška kapitanija, v njej pa so sodelovali plovilo tipa SAR, ki ga uporabljajo za iskanje in reševanje pogrešanih na morju, gasilska barka za gašenje, plovilo finančne straže ter pristaniški protipožarni vlačilec. Vlogo žrtve je igrala ladja Delfino verde, ki je simulirala požar v strojnici, njen kapitan pa je sprožil postopek zapuščanja plovila. Ko so prejeli klic na pomoč, so reševalci odhiteli na prizorišče nesreče, pri čemer je osebje pomorskega oddelka službe 118 iz morja rešilo nekaj brodolomcev (te so igrali prostovoljci civilne zaščite). Ko so rešili vse ponesrečence in pogasili požar, so odgovorni le še ocenili učinkovitost intervencije ter stopnjo pripravljenosti reševalnih služb v primeru brodoloma in požara na morju.