Napadli in hudo poškodovali žensko, karabinjerji iščejo roparje

V Ulici Caduti sul lavoro so danes okrog poldneva domnevno trije moški oropali in hudo poškodovali 38-letno žensko, ki je čakala na avtobus. Močno so jo odrinili in ji pobrali torbico, nakar so pobegnili. Ženska je padla in obležala na tleh.

Na kraju so bili reševalci službe 118, ki so jo intubirali in prepeljali v katinarsko bolnišnico. Utrpela je hud pretres možganov.

Dogodek preiskujejo karabinjerji, ki si bodo med drugim ogledali posnetke nadzornih kamer in bodo zaslišali morebitne očividce. Za roparji je stekla intenzivna iskalna akcija.