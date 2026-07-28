Napadli in hudo poškodovali žensko, karabinjerji iščejo storilce

V Ulici Caduti sul lavoro, pred sedežem prevoznega podjetja Trieste Trasporti, so danes okrog poldneva našli poškodovano 38-letno žensko. Domnevno naj bi jo napadli trije moški. Močno so jo odrinili in ji, kot poroča ANSA, pobrali torbico, nakar so pobegnili. Ni znano, ali je do napada prišlo tu ali v sosednjih ulicah.

Na kraju so bili reševalci službe 118, ki so jo intubirali in prepeljali v katinarsko bolnišnico. Utrpela je hud pretres možganov.

Dogodek preiskujejo karabinjerji, ki si bodo med drugim ogledali posnetke nadzornih kamer in bodo zaslišali morebitne očividce. Za storilci je stekla intenzivna iskalna akcija.