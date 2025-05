Na Trgu Bonifacio na začetku Drevoreda 20. septembra v Trstu se je danes okrog 14. ure vnel prepir. Trojica je napadla moškega. Omenjeni trije napadalci so se kasneje zglasili na poveljstvu karabinjerjev v Ulici Hermet in moškega, ki je bil žrtev napada, tožili. Karabinjerji ga še niso prestregli. Ko ga bodo izsledili, mu bodo prisluhnili in poslušali njegovo pričevanje o dogodku.

Med prepirom so uporabili tudi manjše kladivo, nihče od vpletenih pa se, kot kaže, ni poškodoval.