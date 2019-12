Naravoslovne lovorike za slovenske dijake

Že sedemnajstič zapored je državno združenje profesorjev naravoslovnih ved Anisn marca priredilo tekmovanje v znanju naravoslovja in biologije oz. ved o Zemlji v okviru naravoslovne olimpijade. Tekmovanje velja za izjemno dobrodošlo priložnost za širjenje svojega znanja, za preverjanje lastnih logičnih sposobnosti, pa tudi za primerjavo različnih šolskih stvarnosti italijanskih dežel. Na tržaški univerzi so včeraj dopoldne nagradili prvouvrščene na deželni ravni, med katerimi so tudi letos blesteli slovenski dijaki.

Tekmovanja se je v lanskem šolskem letu udeležilo 14 šol iz vse Dežele FJK, med slovenskimi šolami sta svoje dijake na preizkušnjo poslala Izobraževalni zavod Jožefa Stefana in znanstveni licej Franceta Prešerna; tako kot se v zadnjih letih večkrat dogaja so se naši dijaki uvrstili med najboljše. Med dijaki Prešerna sta slavila Marco Ghergolet (bienij) in Petra Udovič (trienij), med dijaki Štefana pa Anja Battilana (bienij) in Lara Betocchi (trienij), ki je dosegla tudi odlično tretje mesto na skupni lestvici tekmovalcev. Profesorica biologije na zavodu Stefan Sara Čok je namreč pojasnila, da je nagrajevanje dvostopenjsko - najprej sestavijo skupno deželno lestvico, od katere potem ločijo tehniške zavode, saj so vprašanja na tekmovanju veliko bolj primerna za dijake znanstvenega liceja. »Lara pa je dosegla odlično tretje mesto tudi na skupni deželni lestvici, ob tem, da je bila prva med dijaki trienija deželnih tehniških zavodov (smer biologija). Mislim, da je to prvič v zgodovini olimpijad, da se je slovenska dijakinja uvrstila tako visoko na skupni lestvici.«