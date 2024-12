Narodni dom, časovnica bo spoštovana

Univerza v Trstu želi spoštovati leta 2022 podpisani dogovor s Fundacijo Narodni dom in v desetih letih zapustiti Fabianijevo palačo v Ulici Filzi. Zato pospešeno dela na obnovi novega sedeža, v katerega se bo preselila njena šola za prevajalce in tolmače.

Načrt za selitev v stavbo Gregoretti 2 v Svetoivanskem parku začenja dobivati jasnejše obrise in sledi zastavljeni časovnici, nam je povedala profesorica Ilaria Garofolo, pooblaščenka rektorja Roberta Di Lenarde za nepremičnine in energetiko. Upravni odbor Univerze v Trstu je septembra izbral projektno rešitev, ki najbolj ustreza potrebam prevajalskega oddelka. Gre za pomemben korak, saj bo moral te smernice upoštevati, kdor bo po objavi javnega naročila poklican, da dobrih 20 let zapuščeno stavbo spremeni v novi dom bodočih prevajalcev in tolmačev.

Stavba Gregoretti 2 ni dovolj prostorna, da bi zadostila vsem potrebam prevajalskega oddelka, ki ga trenutno obiskuje okrog tisoč študentov, selitev je zato mogoča le ob souporabi drugih nepremičnin, s katerimi univerza že razpolaga na območju parka, je med drugim opozorila sogovornica.

