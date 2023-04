Narodni dom pri Sv. Ivanu postaja realnost

Obnova Narodnega doma pri Sv. Ivanu zlasti zadnje tedne poteka intenzivno in uresničujejo se napovedi, da bodo do poletja gradbena dela zaključena. Istočasno intenzivno potekajo pogovori tistih v manjšini, ki bodo nosilci vsebin in uporabniki novega slovenskega večnamenskega središča v Trstu.

Obnovo poslopja so dolga leta ovirale birokracija in vseh vrst težave. Prihodnje leto bo dvajset let, kar je stekel postopek prenove, dela pa so se lahko začela sedemnajst let kasneje, januarja 2021. »Zavlačevala je birokracija. Kot lahko zdaj ugotavljamo, najmanj bodo trajala ravno gradbena dela,« pravi Livio Semolič, ki s pooblastilom krovnih organizacij SKGZ in SSO spremlja obnovo in vodi dogovarjanje z Deželo. Gradbišče si je ogledal z inženirjem Paolom Stolfom iz Centralne direkcije za premoženje, javno dobro, splošne storitve in informacijske sisteme pri Deželi FJK in še z vodji podjetji, ki izvajajo dela. Pridružili smo se jim, tako da lahko danes prvič prikažemo fotografije nastajajočega središča.