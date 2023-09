Narodni dom pri Sv. Ivanu s predsednico Pirc Musar

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar bo prišla 11. oktobra v Trst otvarjat Narodni dom pri Svetem Ivanu. Pred slovesnostjo se bo srečala z dijaki in se bo v nadaljevanju svojega tržaškega dneva predvidoma sestala še s predstavniki drugih sredin manjšine.

Predsedničin prihod je bil napovedan. Včeraj so program obiska usklajevali med ogledom Narodnega doma s predstavniki Urada predsednice Republike. Potek obiska ni povsem dorečen, znano pa je, da bo Nataša Pirc Musar prišla v poznem dopoldnevu. Prva etapa naj bi bila na Stadionu 1. maj, kjer bo predsedničino srečanje z dijaki slovenskih drugostopenjskih srednjih šol. Sledil bo svečani dogodek pred Narodnim domom pri Svetem Ivanu, kjer bo ob udeležbi predsednice njegova otvoritev z odkritjem napisa na obnovljenem poslopju. Po napovedih se je bosta udeležila tudi predsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga in župan Trsta Roberto Dipiazza. Pričakovati je, da se bo Nataša Pirc Musar s predstavnikoma dežele in občine zadržala v krajšem pogovoru. Visoke goste bodo pospremili na ogled prostorov; potek prenove in predvsem nove vsebine bosta zbranim predstavila Narodna in študijska knjižnica in Slovenski raziskovalni inštitut, ki bosta upravljala Narodni dom. Obisk v Trstu pa naj bi bil tudi priložnost za predsedničin stik s predstavniki slovenskega gospodarstva in kmetijstva v Italiji.

Še nekaj mesecev do predaje

Ob predsedničinem obisku ne bo še predaje prostorov Narodnega doma. Notranja oprema še ni kupljena, potekajo pa tudi še zadnja tehnična preverjanja opravljenih del. Počakati bo treba torej še nekaj mesecev, da se bo vanj vselilo novo življenje. Oktobrska slovesnost pa bo vseeno vpisana v anale slovenske prisotnosti v Trstu, saj bo z najvišjo predstavnico slovenske države obeležena 120-letnica Narodnega doma. Na dogodek bo po 11. oktobru spominjala tudi lipa, ki naj bi jo tega dne posadili na dvorišču obnovljenega slovenskega središča pri Svetem Ivanu.