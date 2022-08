Nase bodo opozarjali s čepicami in čeladami

Jutri bo za osem ur obstala proizvodnja ladijskih motorjev v tovarni Wärtsilä pri Boljuncu. Roke bodo v znak solidarnosti do 450 zaposlenih, ki jih namerava finska multinacionalka odsloviti zaradi selitve produkcije na Finsko, prekrižali tudi zaposleni v ostalih obratih italijanske veje družbe v Genovi, Neaplju in Tarantu. Pridružili se jim bodo delavci podjetja Wärtsilä Apss kraja Diano D’Alba pri Cuneu, kjer se ukvarjajo z načrtovanjem, inštalacijo, popravljanjem, svetovanjem in prodajo mehanskih, električnih in elektronskih ladijskih delov.

Stavka, ki so jo napovedali sindikati kovinarjev Fim Cisl, Fiom Cgil in Uilm Uil, se bo dotaknila tudi mesta. Od 9. do 12. ure bo potekal shod na Borznem trgu, kjer se bodo med drugim simbolno pojavile modre čepice in čelade z Wartsilinim logotipom. Organizatorji so si med drugim zamislil flash mob, ki bi že na prvi pogled pritegnil pozornost mimoidočih in si zato ogrevajo, da bi teh bilo čim več.