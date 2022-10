Nasilen do turistov, ki niso želeli njegove pomoči

Pred nekaj dnevi so karabinjerji iz Bazovice aretirali 30-letnega romunskega državljana, ki je potoval na linijskem avtobusu proti Španiji. Ugotovili so namreč, da ga iščejo z nalogom za prijetje, ker mora prestati eno leto in osem mesecev zaporne kazni zaradi povzročitve poškodb in neupoštevanja prepovedi vrnitve v Firence zaradi kaznivih dejanj, ki jih je v tem mestu zagrešil leta 2014. Karabinjerji so ga odvedli v goriški zapor.

30-letnik je namreč leta 2014 delal kot nosač pri železniški postaji in je v zameno za 15 evrov turistom nosil kovčke. Ko pa so do njega stopili turisti, ki niso želeli njegove pomoči, je postal nasilen do njih, zaradi česar so ga ti večkrat prijavili. Za njim se je več let izgubila vsaka sled, dokler ga niso pred dnevi izsledili karabinjerji iz Bazovice.